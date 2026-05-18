Japan setzt furchterregende Roboterwölfe ein, um Bären zu vertreiben

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Um die steigende Zahl von Bärenangriffen im Land einzudämmen, greift Japan nun auf eine eher ungewöhnliche Methode zurück, die sogenannte Monsterwolf-Roboter einsetzt. Eine albtraumhafte Vorrichtung mit leuchtend roten Augen, einem bewegten Kopf und gruseligen Geräuschen ist darauf ausgelegt, Bären und andere Wildtiere fernzuhalten.

Der Hintergrund all dessen ist die große Anzahl von Vorfällen in Japan in den letzten zwei Jahren, bei denen Bären Menschen angegriffen haben. Dies hat bisher das Leben von 13 Menschen gefordert, und im ganzen Land wurden über 50.000 Bärensichtungen gemeldet, insbesondere im Norden Japans, wo sie in der Nähe von Schulen, Häusern und Geschäften gesichtet wurden.

Die Monsterwolf-Roboter wurden vor fast zehn Jahren entwickelt, um Bauernhöfe vor Wildtieren zu schützen, wurden aber auch auf Golfplätzen, Baustellen und in von Touristen frequentierten Gebieten eingesetzt. Ohta Seiki gibt außerdem an, dass es derzeit an der Entwicklung neuer Versionen arbeitet, die in der Lage sind, Bären zu patrouillieren und KI zur Erkennung von Bären einzusetzen.