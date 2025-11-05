Japan mobilisiert Truppen zur Bekämpfung der tödlichen Welle von Bärenangriffen

HQ

Das japanische Militär hat am Mittwoch Truppen in den gebirgigen Norden entsandt, um Bären zu fangen, nachdem die lokalen Behörden dringend darum gebeten hatten, mit einer Welle von Angriffen zu kämpfen. Die Bewohner wurden gewarnt, die nahe gelegenen Wälder zu meiden, nach Einbruch der Dunkelheit in ihren Häusern zu bleiben und Glocken zu tragen, um Bären davon abzuhalten, in der Nähe von Häusern nach Nahrung zu suchen.

Nach Angaben des Umweltministeriums gab es seit April in ganz Japan über 100 Bärenangriffe und 12 Todesfälle, zwei Drittel davon in der Präfektur Akita, einschließlich Kazuno und dem nahe gelegenen Iwate.

Militär schreitet ein, nachdem Bären in Städte und öffentliche Plätze eingedrungen sind

Der Bürgermeister von Kazuno, Shinji Sasamoto, sagte: "Die Stadtbewohner spüren die Gefahr jeden Tag. Es hat die Art und Weise beeinflusst, wie die Menschen ihr Leben leben, und sie gezwungen, nicht mehr auszugehen oder Veranstaltungen abzusagen." Soldaten helfen beim Transport, Aufstellen und Inspizieren von Kastenfallen, mit denen Bären gefangen werden, während ausgebildete Jäger die Keulung durchführen.

Die Zahl der Bärensichtungen in Akita hat sich in diesem Jahr auf über 8.000 versechsfacht, was den Gouverneur der Präfektur dazu veranlasste, die Selbstverteidigungskräfte um Hilfe zu bitten. In den letzten Wochen haben Bären Kunden in einem Supermarkt angegriffen, Touristen an Bushaltestellen in der Nähe von UNESCO-Weltkulturerbestätten angesprungen und Arbeiter in Thermalbädern verletzt. Einige Schulen wurden vorübergehend geschlossen, nachdem sie auf und um ihr Gelände gesichtet wurden.

Die steigende Zahl der Bären, der Klimawandel, der sich auf die Nahrungsquellen auswirkt, und die Landflucht führen zu vermehrten Begegnungen zwischen Mensch und Bär. Schwarzbären wiegen bis zu 130 kg, während Braunbären auf Hokkaido bis zu 400 kg wiegen können.

Die Regierung plant zusätzliche Notfallmaßnahmen, darunter die Rekrutierung von mehr lizenzierten Jägern, nachdem sie im September die Waffengesetze gelockert hat, um die Bärenkontrolle in städtischen Gebieten zu erleichtern. Der stellvertretende Kabinettschef Kei Sato sagte: "Da Bären in vielen Regionen weiterhin in besiedelte Gebiete eindringen und die Verletzungen durch Bärenangriffe täglich zunehmen, können wir es uns absolut nicht leisten, Gegenmaßnahmen gegen Bären aufzuschieben."