Koalitionsvertrag ebnet Takaichi den Weg zur ersten weiblichen Premierministerin Japans

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass die konservative Hardlinerin Sanae Takaichi kurz davor steht, als erste weibliche Premierministerin Japans Geschichte zu schreiben, nachdem eine Vereinbarung mit der rechtsgerichteten Oppositionspartei Japan Innovation Party getroffen wurde, die ihre Unterstützung zugesagt hat. Damit stärkt das Bündnis ihren Einfluss auf das Parlament und zerstreut die Befürchtungen, dass die Regierungspartei zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt die Macht verlieren könnte. Takaichi, die für ihre Forderungen nach höheren Verteidigungsbudgets und wirtschaftlichen Anreizen bekannt ist, wird weiterhin mit anderen Parteien zusammenarbeiten müssen, um wichtige politische Maßnahmen voranzutreiben, aber dennoch markiert die Koalition einen entscheidenden Moment in der japanischen Politik, der eine Verschiebung der Bündnisse und politischen Prioritäten widerspiegelt. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich im Video unten oder unter folgendem Link tun. Go!