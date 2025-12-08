Japan gibt Tsunamiwarnung nach einem starken Erdbeben der Stärke 7,6 aus.

HQ

Japan hat Tsunamiwarnungen herausgegeben, nachdem ein starkes Erdbeben der Magnitude 7,6 am späten Montag etwa 80 km vor der Küste von Aomori erschütterte und Evakuierungen im Nordosten des Landes auslöste.

Die Japanische Meteorologische Behörde erklärte, dass Wellen bis zu 3 Meter Länge die Küstengebiete in Hokkaido, Aomori und Iwate treffen könnten. Erste Tsunamis zwischen 20 und 50 cm wurden bereits an mehreren Häfen beobachtet.

Das Beben ereignete sich um 23:15 Uhr Ortszeit und verzeichnete in Teilen von Aomori eine "obere sechs" auf Japans siebenstufiger seismischer Skala, eine Stufe, die stark genug ist, um schwere Möbel umzuwerfen und das Aufstehen zu erschweren.

Japan liegt auf dem pazifischen "Feuerring" und erlebt häufige seismische Aktivität, die etwa ein Fünftel der weltweiten Erdbeben über Magnitude 6 ausmacht. Dies ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte, also bleiben Sie dran für weitere Neuigkeiten...