Japan gibt den Kader für die Weltmeisterschaft 2026 bekannt: Nur drei Spieler aus der J-League, der Rest spielt in Europa

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Japan hat den Kader für die Weltmeisterschaft 2026 bekannt gegeben, die 26 Spieler, die versuchen werden, ihre besten Ergebnisse bei der Weltmeisterschaft in diesem Sommer in den USA, Kanada und Mexiko zu verbessern. Sie sollen am 14. Juni gegen die Niederlande, am 20. Juni gegen Tunesien und am 26. Juni gegen Schweden in Dallas und Mexiko spielen.

Neben Frankreich war Japan eines der ersten Länder , das den vollständigen und endgültigen Kader bekannt gab, lange vor der von FIFA gesetzten Frist. Und die von Trainer Hajime Moriyasu ausgewählte 26-Spieler-Liste umfasst viele Spieler aus europäischen Ligen, davon nur drei aus der J-League, darunter der 39-jährige Yūto Nagatomo vom FC Tokio.

Die englischen Fans kennen Wataru Endo aus Liverpool, Daichi Kamada aus Crystal Palace und Ao Tanaka von Leeds United. Es gibt auch viele aus Deutschland, wie Hiroki Ito aus Bayern München, Kaishu Sano aus Mainz 05; aus der niederländischen Liga wie Ko Itakura und Takehiro Tomiyasu von Ajax oder Tsuyoshi Watanabe von Feyenoord; und natürlich den spanischen Meister Takefusa Kubo von Real Sociedad.

Japan-Kader für die Weltmeisterschaft 2026:

Torhüter



Tomoki Hayakawa – Kashima-Geweihe (Japan)



Keisuke Osako – Sanfrecce Hiroshima (Japan)



Aya Suzuka – Parma Calcio (Italien)



Verteidiger



Yuto Nagatomo – FC Tokyo (Japan)



Shogo Taniguchi – Sint-Truiden VV (Belgien)



Ko Itakura – Ajax (Niederlande)



Tsuyoshi Watanabe – Feyenoord (Niederlande)



Takehiro Tomiyasu – Ajax (Niederlande)



Hiroki Ito – Bayern München (Deutschland)



Ayumu Seko – Le Havre AC (Frankreich)



Yukinari Sugawara – Werder Bremen (Deutschland)



Junosuke Suzuki – FC Kopenhagen (Dänemark)



Mittelfeldspieler/Stürmer



Wataru Endo – Liverpool FC (England)



Junya Ito – KRC Genk (Belgien)



Daichi Kamada – Crystal Palace (England)



Koki Ogawa – NEC Nijmegen (Niederlande)



Daizen Maeda – Celtic (Schottland)



Ritsu Doan – Eintracht Frankfurt (Deutschland)



Ayase Ueda – Feyenoord (Niederlande)



Ao Tanaka – Leeds United (England)



Keito Nakamura – Stade de Reims (Frankreich)



Kaishu Sano – Mainz 05 (Deutschland)



Takefusa Kubo – Real Sociedad (Spanien)



Ito Suzuki – SC Freiburg (Deutschland)



Kento Shiode – VfL Wolfsburg (Deutschland)



Keisuke Goto – Sint-Truiden VV (Belgien)



Japan hat seit ihrem ersten Auftritt in Frankreich 1998 keine Weltmeisterschaft mehr verpasst. In diesem Jahr gehörten sie zu den schlechtesten Teams und verloren alle Gruppenspiele, doch die Samurai Blue erreichten dreimal das Achtelfinale, darunter zuletzt in Katar 2022, wo sie Gruppenführer waren und Deutschland und Spanien besiegten, nur im Achtelfinale gegen Kroatien im Elfmeterschießen verloren.

Wirst du Japans Lauf bei der Weltmeisterschaft diesen Sommer verfolgen?