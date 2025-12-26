Japan genehmigt einen Rekordhaushalt von 785 Milliarden Dollar zur Eindämmung der steigenden Schulden

HQ

Das japanische Kabinett hat für das nächste Haushaltsjahr ein Rekordbudget von 122,3 Billionen Yen (785 Milliarden Dollar) genehmigt und verspricht, die Staatsverschuldung trotz steigendem Ausgabendruck im Zaum zu halten.

Premierminister Sanae Takaichi sagte, der Haushalt ziele darauf ab, die Wirtschaft zu unterstützen und gleichzeitig einen starken Anstieg der Staatsverschuldung zu vermeiden.

Die höchste Staatsverschuldung unter reichen Ländern

Obwohl die Ausgaben steigen werden, plant die Regierung, in diesem Jahr nur geringfügig mehr zu leihen, indem sie weniger neue Anleihen ausgibt, als viele befürchtet hatten.

Höhere Steuereinnahmen sollen helfen, die zusätzlichen Kosten zu decken, darunter Sozialleistungen, Verteidigung und Zinsen auf bestehende Schulden. Allerdings werden Schuldenzahlungen mit steigenden Zinssätzen immer teurer.

Japan hat bereits die höchste Staatsverschuldung unter den reichen Ländern, was bedeutet, dass die Regierung vorsichtig sein muss, da sie mehr ausgibt und die Kreditaufnahme teurer wird.