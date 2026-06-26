Japan evakuiert 1 Million, während zwei große tropische Stürme näherkommen

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Während die europäische Hitzewelle und die schrecklichen amerikanischen Erdbeben auf diesen Kontinenten in den letzten Tagen im Klimafokus standen, sprechen wir in Asien von Regen, sei es zu viel oder zu wenig. Jetzt fürchten Japan und Taiwan Ersteres.

Das Inselland steht nun vor erheblichen Störungen, da zwei tropische Stürme näherkommen, berichtet Reuters. Die japanischen Behörden haben angeordnet, dass rund 1 Million Menschen aufgrund von Erdrutsch- und Hochwasserwarnungen evakuiert werden. Zu diesem Zeitpunkt wurden auch mehr als 200 Flüge, Dutzende von Zugverbindungen und verschiedene Autobahnen unterbrochen. Unternehmen wie der Autohersteller Toyota sind betroffen.

Im Süden wurde auch das Nachbarland Taiwan von sintflutartigen Regen stark getroffen. Die Hauptinsel hat in mehreren Regionen Büros und Schulen geschlossen, wobei Überschwemmungen einen Teil der Hauptbahnlinie geschlossen haben und der Chiphersteller Hsinchu Büros geschlossen hat (während Fabriken normal betrieben werden).

Abgesehen von Überschwemmungen ist wie immer bei diesen Wetterphänomenen die größte Sorge die kombinierte Wirkung von Stürmen und gesättigtem Boden. Die beiden ankommenden tropischen Stürme heißen Mekkhala und Higos, die zusammen mit einer saisonalen Regenfront noch stärkere Regenfälle nach Japan bringen können, da Taiwan einen sich schnell füllenden Barrieresee beobachtet, der ein ernsthaftes Risiko darstellen könnte, falls er nachgibt.