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Das japanische Parlament, der Nationaltag, hat ein Gesetz verabschiedet, das einige Regelungen zur kaiserlichen Nachfolge lockern wird. Dies folgt auf Bedenken hinsichtlich einer schrumpfenden königlichen Familie, doch es geht nicht auf die Regel ein, die weibliche Kaiser ausschließt.

Der Gesetzentwurf, der letzte Woche durch das Unterhaus und diese Woche durch das Oberhaus gegangen ist, erlaubt der Kaiserlichen Familie, männliche Verwandte über 15 Jahre zu adoptieren. Außerdem dürfen Frauen, die außerhalb der Familie heiraten, ihren königlichen Status behalten. Obwohl es öffentliche Unterstützung für eine weibliche Kaiserin gab, wurde dies im Gesetzentwurf nicht behandelt, weshalb Frauen weiterhin von der Thronbesteigung ausgeschlossen ist.

Prinzessin Aiko, das einzige Kind des amtierenden Kaisers, ist nicht berechtigt, den Thron zu besteigen. Erster in der Thronfolge ist der jüngere Bruder des Kaisers, Fumihito. Nach Fumihito soll sein Sohn Hisahito danach den Thron besteigen. Die Thronfolge könnte sich ändern, da die BBC darauf hinweist, dass männliche Nachkommen aus 11 imperialen Zweigen, die nach dem Zweiten Weltkrieg entfernt wurden, mit dem neuen Gesetz wieder in die Familie aufgenommen werden könnten.

Es wird erwartet, dass diese Veränderungen eine größere königliche Familie ermöglichen könnten, in der die Probleme mit der Thronfolge nicht so ausgeprägt wären. Es würden auch mehr Personen bei offiziellen Auftritten und Zeremonien anwesend sein. Die Monarchie Japans gilt als die älteste durchgehende erbliche Monarchie der Welt mit einer Linie von mehr als 2.600 Jahren.