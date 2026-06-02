Japan bereitet sich auf eine Sturmflut vor, als der tropische Sturm Jangmi den Strom ausschaltet und Menschen verdrängt

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Der Tropensturm Jangmi hat am Dienstag den Südwesten Japans getroffen, den Strom für Zehntausende von Haushalten lahmgelegt und erhebliche Störungen des Luftverkehrs verursacht. Mindestens ein Dutzend Menschen wurden verletzt, und Hunderttausende wurden aufgefordert, Schutz zu suchen, wie die Japan Times und YLE berichteten.

Die Japanische Meteorologische Behörde hat eine Warnung vor Überschwemmungen und Erdrutschen herausgegeben, während Jangmi langsam nach Norden bewegt wurde. Etwa 17.000 Haushalte auf der Insel Kyushu sind ohne Strom. Etwa 30.000 Haushalte ohne Strom in Kagoshima im Südwesten Japans. Ein Dutzend Menschen wurden bei Unfällen verletzt, die durch den Sturm auf Okinawa verursacht wurden. Japans zwei größte Fluggesellschaften, All Nippon Airways und Japan Airlines, haben insgesamt etwa 600 Flüge wegen Jangmi gestrichen.

Regierungssprecher Minoru Kihara warnte im Voraus, dass Jangmi unter anderem Probleme für den öffentlichen Nahverkehr verursachen würde, wenn er in die Hauptstadt Tokio einzieht. Dies wird voraussichtlich am Mittwoch Ortszeit stattfinden.