Januar-Klassiker: Mit ansehen, wie in Garmisch-Partenkirchen ein neuer Schanzenrekord gebrochen wird

Die Vierschanzentournee ist ein Klassiker zu dieser Jahreszeit und das Skisprungturnier, das in den letzten Tagen des Jahres und in der ersten Woche des kommenden Jahres stattfindet und am 6. Januar endet. Aktuell, nach den ersten beiden Stopps, führt der Österreicher Daniel Tschofenig die Rangliste an.

Am 1. Januar war es jedoch sein Landsmann Michael Hayböck, der beim Garmisch-Partenkirchen, einem Gipfel nahe der süddeutschen Grenze, in Bayern mit einem Sprung über 145 Meter einen neuen Rekord aufstellte. Sie können sich den Moment unten ansehen.

Trotz des Längenrekords war es Tschofenig, der beim Garmisch-Partenkirchen, seinem ersten Weltcupsieg, die meisten Punkte holte. Der amtierende Vierschanzen-Sieger Kobayashi Ryoyu belegte im Finale nur den 28. Platz.

Parallel zur Vierschanzentournee der Herren veranstaltete der Internationale Skiverband (FIS) am 31. Dezember und 1. Januar auch die Zwei-Nacht-Tournee der Damen, bei der Nika Prevc ihren Titel im Alter von nur 19 Jahren verteidigte.

Wenn Sie Lust auf mehr Skispringen haben, ist der nächste Stopp von Four Hills am 4. Januar in Innsbruck, Österreich.