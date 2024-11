Jannik Sinner und Taylor Fritz sind die ersten Halbfinalisten beim letzten ATP-Turnier des Jahres

HQ

ATP Finals hat bereits die ersten beiden Halbfinalisten für den letzten Titel der Saison. In der Gruppe um Illie Nastase setzte sich erwartungsgemäß Jannik Sinner in jedem Spiel durch. Der 23-Jährige, die Nummer 1 der Welt, zieht unter die letzten Vier des Turniers ein, in dem die acht derzeit besten Spieler der Welt gegeneinander antreten.

Sinner schlug Daniil Medvedev mit 6:3, 6:4. Zwar gelang dem Russen im zweiten Satz eine Drei-Spiele-Serie, doch er wurde von dem Italiener deutlich überwältigt (bejubelt von den heimischen Zuschauern in Turin).

"Jannik spielt gut. Er verfehlt kaum einen Schuss und schlägt stark", räumt Medvedev ein. "Oft gibt es viele Spieler, die nicht viel verfehlen, aber zumindest nicht stark. Er kann stark, sehr stark schlagen, wahrscheinlich einer der besten drei, vier, fünf Hitter auf der Tour, und er verfehlt nicht."

Medveded ist aus dem Turnier ausgeschieden und hat nur 1 von 3 Spielen in der Gruppe gewonnen. Er verteidigt seine vierte ATP-Position, ohne in diesem Jahr ein Turnier gewonnen zu haben. "Ich möchte die Nummer 1 der Welt sein, aber ich habe dieses Jahr bei weitem nicht gut genug gespielt, um die Nummer 1 der Welt zu sein. Jannik spielt viel besser. Er hat es viele Male bewiesen."

"Aber ich bin die Nummer 4 in der großen Tenniswelt. Darauf bin ich super stolz, denn ich hatte das ganze Jahr über zu kämpfen. Jedes Training, jedes Spiel war ein Kampf für mich."

Taylor Fritz kommt hinzu Sünder im

Taylor FritzSinner ist der zweite Halbfinalist in der Gruppe, nachdem er Alex de Minaur mit 5:7, 6:4, 6:3 besiegt hat und damit das erste Einzel des Turniers über drei Sätze war. Der Australier hat noch kein einziges Spiel gewonnen, hat Fritz aber gestern das Leben schwer gemacht.

Heute, Freitag, 15. November, trifft die John Newcombe-Gruppe auf die beiden weiteren Halbfinalisten. Es ist so gut wie sicher, dass Alexander Zverev als Gruppenführender durchgehen wird, aber der zweite Platz wird wahrscheinlich durch die Anzahl der gewonnenen Sätze der übrigen Spieler (Alcaraz, der heute um 14 Uhr MEZ gegen Zverev spielt, sowie Rublev und Ruud, die um 20:45 Uhr MEZ spielen) freigespielt.