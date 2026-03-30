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Jannik Sinner und Aryna Sabalenka erreichen beide das "Sunshine Double" in Miami und Indian Wells

Sinner und Sabalenka holten die letzten beiden Masters-1.000-Titel in der ATP und WTA in den Vereinigten Staaten.

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Jannik Sinner hat sich von seiner Enttäuschung zu Beginn der Saison in Melbourne und Dubai erholt und zwei Masters-1.000-Titel in Folge gewonnen, was als "Sunshine Double" bekannt ist, indem er in derselben Saison Indian Wells und Miami Open gewann. Sinner besiegte Jiri Lehecka mit 6:4, 6:4 und sicherte sich damit seinen zweiten Miami-Titel nach 2024, wenige Wochen nachdem er seinen ersten Titel in Kalifornien gewonnen hatte.

Der italienische und Weltranglistenzweite ist der erste seit Roger Federer 2017, der dies im Herren-Circuit schafft, und der erste, der es schafft, ohne einen Satz zu verlieren: Er hat den Rekord von 34 aufeinanderfolgenden Sätzen auf Masters-1.000-Niveau ausgebaut, beginnend im vergangenen Jahr in Paris.

Einen Tag zuvor hatte auch Aryna Sabalenka dasselbe erreicht, als sie Coco Gauff in Miami mit 6:2, 4:6, 6:3 besiegte, Wochen nachdem sie Indian Wells in einem "Russian Roulette"-Match gegen die neue Weltranglisten-2 Elena Rybakina gewonnen hatte. Es war das erste "Sunshine Double" in der WTA seit 2022 mit Iga Swiatek.

Jannik Sinner und Aryna Sabalenka erreichen beide das "Sunshine Double" in Miami und Indian Wells

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