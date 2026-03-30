Jannik Sinner und Aryna Sabalenka erreichen beide das "Sunshine Double" in Miami und Indian Wells

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Jannik Sinner hat sich von seiner Enttäuschung zu Beginn der Saison in Melbourne und Dubai erholt und zwei Masters-1.000-Titel in Folge gewonnen, was als "Sunshine Double" bekannt ist, indem er in derselben Saison Indian Wells und Miami Open gewann. Sinner besiegte Jiri Lehecka mit 6:4, 6:4 und sicherte sich damit seinen zweiten Miami-Titel nach 2024, wenige Wochen nachdem er seinen ersten Titel in Kalifornien gewonnen hatte.

Der italienische und Weltranglistenzweite ist der erste seit Roger Federer 2017, der dies im Herren-Circuit schafft, und der erste, der es schafft, ohne einen Satz zu verlieren: Er hat den Rekord von 34 aufeinanderfolgenden Sätzen auf Masters-1.000-Niveau ausgebaut, beginnend im vergangenen Jahr in Paris.

Einen Tag zuvor hatte auch Aryna Sabalenka dasselbe erreicht, als sie Coco Gauff in Miami mit 6:2, 4:6, 6:3 besiegte, Wochen nachdem sie Indian Wells in einem "Russian Roulette"-Match gegen die neue Weltranglisten-2 Elena Rybakina gewonnen hatte. Es war das erste "Sunshine Double" in der WTA seit 2022 mit Iga Swiatek.