Jannik Sinner und Alexander Zverev treffen am Sonntag im Wimbledon-Finale erneut aufeinander

HQ

Jannik Sinner hat sich im Halbfinale von Wimbledon an Novak Djokovic gerächt: Nach der etwas überraschenden Niederlage gegen Nole bei den Australian Open Halbfinals Anfang dieses Jahres (erstmals seit 2023 besiegte Djokovic Sinner, mit fünf Niederlagen seitdem) hat Sinner Djokovic nun in zwei Sätzen besiegt und erreicht das Wimbledon-Finale, wo er als Favorit zur Titelverteidigung gilt.

Zuvor hatte Alexander Zverev das Märchen von Arthur Fery beendet: Nachdem er ins Tie-Break gebracht wurde, das Zverev mit 7:0 gewann, setzte der Deutsche den britischen Spieler schnell aus dem Spiel und sicherte sich bis Montag den Weltranglistenzweiten, egal was passiert: Carlos Alcaraz wird mindestens bis Mitte August verletzt bleiben.

Für das Finale am Sonntag, den 12. Juli, ist Sinner der große Favorit: Das letzte Mal, dass Zverev Sinner besiegte, war 2023; seitdem hat Sinner ihn neunmal besiegt... ohne in den letzten sechs Matches einen Satz zu verlieren.

Zverev, der jedoch nie das Wimbledon-Halbfinale erreicht hatte, kommt nach dem Sieg in Roland Garros motiviert. Wird der Deutsche diesmal mehr Einsatz zeigen?