Jannik Sinner stellt "sehr, sehr niedrige Erwartungen" an sein Tennis-Comeback in Rom

HQ

In dieser Woche kehrt die Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner, auf die Tennisplätze zurück, und zwar in seiner Heimat in Rom, den Internazionali BNL d'Italia. Er wurde von den italienischen Tennisfans sehr vermisst, aber Sinner weiß, dass es nicht realistisch ist, hohe Erwartungen zu haben, nachdem er drei Monate lang nicht gespielt hat (aufgrund seiner Sperre durch die Welt-Anti-Doping-Agentur) und hat gesagt, dass seine Erwartungen "sehr, sehr niedrig" sind.

"Es ist ein Turnier mit sehr, sehr niedrigen Erwartungen für mich, es geht auch um die Ergebnisse. Was fehlt, ist die vollständige Rückmeldung, wo mein Level ist. Das wird dann langsam mit der Zeit des Spielens kommen, nach dem Erstrundenspiel werde ich ein gutes Bild von mir haben, wo ich stehe", sagte er am Montag auf der Pressekonferenz.

Zuletzt stand Sinner im Finale der Australian Open, wo er Zverev besiegte. Seine Sperre endete am 4. Mai, aber er durfte am 13. April mit dem Training beginnen, solange er nicht mit einem anderen professionellen Tennisspieler spielte.

Sinner erklärt, dass er während des Trainings das Gefühl hatte, schon lange nicht mehr gespielt zu haben. "Der Körper muss sich noch an die Zeiten anpassen, die Blasen in den Händen kommen wieder, weil man es nicht mehr gewohnt ist." Sein Hauptziel ist Paris, und in Rom will er "nicht alle schlagen, sondern mich selbst herausfordern".