Jannik Sinner "fügt unserem Sport immensen Schaden zu", sagt Ex-Tennisspieler

HQ

Die Aufregung um die 3-monatige Sperre von Jannik Sinner hallt in der Tennisbranche noch immer nach. Die Vereinbarung zwischen der italienischen Nummer 1 der Welt und der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) wurde als ungewollter Präzedenzfall unter Tennisspielern angesehen. Alexander Waske, ehemaliger deutscher Tennisspieler, beschrieb es für Sport 1 so: "Die meisten Profis wollen eine klare Herangehensweise, ein klares Regelwerk, das genau sagt, was zu tun ist, und das nicht verhandelbar ist. Tennis leidet darunter, weil es als zweifelhaft dargestellt wird."

Er glaubt, dass Tennisspieler nach dem Fall Sinner, der vor einer viel längeren Sperre (vielleicht 1 oder 2 Jahre) bewahrt wurde, nachdem er sich mit der WADA geeinigt hatte, dies "als Präzedenzfall sehen werden, bei dem sie bald ihre eigenen Strafen aushandeln können". "Es muss eine klare Struktur geben, wie Tests durchgeführt werden und wer sie durchführt. Erforderlich ist eine sehr klare Richtlinie. Es kann nur eine Organisation geben, die das durchführt und alles im Griff hat." Mit dem zusätzlichen Problem, dass nicht alle Tennisspieler (die Mehrheit) nicht das Geld haben, um die besten Sportanwälte zu bezahlen, wie Sinner es getan hat, worum es bei vielen der Beschwerden geht.

Jannik Sinner "ist ein fantastischer Charakter", hat aber "immensen Schaden" angerichtet.

Es gibt viel Kritik an den Institutionen: WADA, ITF und ATP und Unsicherheit darüber, welche Regeln befolgt werden sollen. Aber was ist mit dem Spieler selbst? Waske hat Gutes über Sinner zu sagen ("er ist ein fantastischer Charakter, ein echter Champion, der immer ein gutes Wort zu sagen hat, der extrem athletisch ist und von dem man nicht glauben würde, dass er gedopt ist")... Doch der Deutsche glaubt weiterhin, dass er dem Tennis "immensen Schaden" zugefügt hat.

"Er fügt unserem Sport immer noch immensen Schaden zu, weil er offensichtlich das Beste für sich herausholen wollte. Aus seiner Sicht hat er nichts falsch gemacht, aber die anderen Spieler haben Recht, wenn sie klare Vorgaben fordern. Es ist nur Wischiwaschi."

Waske sagt: "Niemand greift Sinner persönlich an, er scheint sehr integer zu sein. Und wenn es wirklich so war, wie er es beschreibt, dann ist es bedauerlich. Aber dann hätte er gar nicht gesperrt werden dürfen." Am Ende musste sich Sinner (der immer sagte, dass das Positive an Clostebol zufällig war, ein Kontakt mit einem Physiotherapeuten, der eine Lotion benutzte) schuldig bekennen, um eine milde Strafe zu erhalten, auch wenn er die ganze Zeit unschuldig gewesen war. "Das wird ihn leider für den Rest seines sportlichen Lebens begleiten. Er könnte ein großer Champion in unserem Sport werden, aber das wird immer über ihm hängen."