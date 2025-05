Jannik Sinner feierte bei seiner Rückkehr Ovationen, könnte im Finale in Rom auf Alcaraz und Zverev treffen

HQ

Nach Verbüßung seiner dreimonatigen Sperre steht Jannik Sinner wieder auf den Tennisplätzen. Und das Schicksal wollte seine große Rückkehr in sein Heimatland geben, für die Internazionali BNL d'Italia oder Italian Open, ein ATP Masters 1000 auf Sand und WTA 1000 in Rom, das letzte Turnier vor Roland Garros Ende des Monats.

Die Internazionali d'Italia begannen am vergangenen Montag, dem 5. Mai, mit den Qualifikationsrunden, die bis Sonntag, den 18. Mai, dauern werden. Die Auslosung fand am Montag statt, und Sinner wird voraussichtlich am Freitag, 9. Mai, in der Runde der letzten 64 gegen Mariano Navone oder Wildcard Federico Cina sein Debüt geben.

Die Hoffnungen auf die Nummer 1 der Welt, die unter Berücksichtigung seiner dreimonatigen Abwesenheit seit über 200 Tagen kein Spiel mehr auf der ATP-Tour verloren hat, sind groß, im Oktober 2024. Der 23-jährige Italiener spielte zuletzt im Finale der Australian Open, als er Alexander Zverev im Januar mit 6:3, 7:6, 6:3 besiegte, bevor er einen Deal mit der WADA, der Welt-Anti-Doping-Agentur, abschloss und eine umstrittene 3-monatige Sperre akzeptierte, unter dem Risiko einer viel größeren Sanktion, aufgrund seiner positiven Niederlage gegen Clostebol im letzten Jahr.

Natürlich haben die italienischen Tennisfans sehnsüchtig auf seine Rückkehr auf den Tennisplatz gewartet, und diese Ovationen erhielt er, als er am Montag auf dem Sandplatz erschien.

Sinner hat noch nie die Internazionali d'Italia gewonnen. Titelverteidiger Alexander Zverev könnte im Halbfinale auf Carlos Alcaraz treffen, und Alcaraz oder Zverev könnten in diesem Turnier nur im Finale aufeinandertreffen. Der jüngste Sieger des Circuits, Casper Ruud in Madrid, könnte im Viertelfinale auf Sinner treffen. Novak Djokovic wird in Rom nicht teilnehmen und Kräfte für die French Open sparen.