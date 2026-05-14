Jannik Sinner bricht Novak Djokovics Rekord mit 32 Siegen in Folge bei Masters 1.000

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Jannik Sinner besiegte Andrey Ruvlev im Viertelfinale der Italian Open mit 6:2, 6:4 und brach damit Novak Djokovics Rekord für mehr Siege in Folge bei Masters-1.000-Turnieren: 32 Siege, eine Serie, die im letzten Jahr begann, als Sinner die Paris Masters gewann. Seitdem hat Sinner Indian Wells 2026, Miami Open 2026, die Monte-Carlo Masters und die Madrid Open gewonnen. Er ist nur zwei Spiele davon entfernt, der erste Spieler in der Geschichte zu werden, der sechs aufeinanderfolgende Masters-1000-Titel gewinnt.

Sinners letzte Niederlage bei einem Masters-1000-Turnier erlitt er beim Rolex Shanghai Masters 2025 im Oktober, als er im entscheidenden Satz seines dritten Rundenkampfes gegen Tallon Griekspoor aufgab. Der bisherige Rekord betrug 31 Siege, gehalten von Djokovic 2011 zwischen Indian Wells und dem Finale in Cincinnati. Djokovic hatte außerdem den bisherigen Rekord von 30 Siegen zwischen 2014 und 2015.

Sinner erreichte auch einen weiteren Meilenstein: Als zweiter Spieler seit Rafa Nadal in den Jahren 2010 und 2011 erreichte er das Halbfinale bei den ersten fünf Masters-1000-Turnieren einer Saison. Mit einer Bilanz von 34-2 in dieser Saison gab es Sinners einzige Niederlagen im Halbfinale der Australian Open gegen Novak Djokovic und im Viertelfinale der Qatar Open gegen Jakub Mensik.

Sinner trifft auf den Sieger des heutigen Matches zwischen Martín Landaluce und Daniil Medvedev, während Casper Ruud und Luciano Darderi im anderen Halbfinale antreten.