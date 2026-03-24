Jannik Sinner bricht mit einem weiteren überwältigenden Sieg in Miami einen neuen Sieg

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Jannik Sinner verlangsamt nicht und besiegte am Montag Corentin Moutet mit 6:1, 6:4, um sich für das Achtelfinale der Miami Open zu qualifizieren – ein Sieg, der für Sinner einen unglaublichen Meilenstein markierte: 26 aufeinanderfolgende Sätze bei Masters 1.000.

Sinner bricht den Rekord von Novak Djokovic mit 24 aufeinanderfolgenden Sätzen, gewonnen zwischen Indian Wells und Monte-Carlo 2016, sowie Alcaraz' Rekord von 21 Sätzen zwischen Indian Wells und Miami 2023.

Der Italiener, Weltranglisten-2, rückt nach Alcaraz' Ausscheidung am Sonntag näher an die Spitze der ATP-Rangliste. Trotz einer Niederlage im Halbfinale der Australian Open hat Sinner die letzten beiden Masters-1.000-Turniere im Herreneinzel gewonnen: Paris im November 2025 und Indian Wells letzten Monat. Er hat 13 Matches in Folge auf Masters-1.000-Niveau gewonnen und strebt einen dritten Titel in Folge an, was auch sein zweiter in diesem Jahr sein wird.

Sinner trifft als nächstes im Achtelfinale auf Alex Michelsen, am Dienstag, den 24. März, spätestens um 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT.