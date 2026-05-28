Jannik Sinner AUS dem Roland Garros nach einer umstrittenen medizinischen Auszeit

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Eine große Überraschung hat Roland Garros erschüttert: Jannik Sinner wurde in der zweiten Runde des Grand Slam vom Argentinier Juan Manuel Cerúndolo, Weltranglisten-54 (Bruder von Francisco Cerúndolo), eliminiert, was eine riesige Siegesserie beendet und seine Hoffnungen auf den Karriere-Grand-Slam in diesem Jahr zunichtemacht. Der Weltranglistenerste gewann die ersten beiden Sätze und war in der zweiten Runde nur noch ein Spiel vom Sieg entfernt, erlitt dann jedoch ein medizinisches Problem und verlor nach einer Auszeit den dritten Satz sowie die folgenden zwei Sätze.

Das Spiel nahm eine Wendung, die niemand erwartet hatte: von 6:3, 6:2, 5:1, bis Cerúndolo 18 der folgenden 20 Spiele gewann und 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6 endete.

Als er im dritten Satz noch oben lag, aber die letzten drei Spiele (5-4, 0/40) verloren hatte, bat Sinner wegen Dehydration um eine medizinische Auszeit, da er in den Spitzenzeiten der Hitzewelle spielte, eine medizinische Auszeit abseits des Platzes beantragte, aber nicht jeder sah das so: Für manche litt Sinner unter Krämpfen, und er hätte das Match nicht so abbrechen dürfen.

Jim Courier, Kommentator bei TNT Sports, sagte, es sei unfair für Cerúndolo: "Wir lieben die Top-Spieler, sie treiben den Sport voran, aber man muss die Regeln fair anwenden, die Regeln werden für die Top-Spieler gebogen. Das ist absoluter Ballony."

Als Sinner nicht mehr da war, beschwerten sich Tennisfans in den sozialen Medien, dass Sinner wohlwollend behandelt werde, einige brachten sogar seine weiche Sanktion im Clostebol-Fall im letzten Jahr zurück, um zu argumentieren, dass die Turniere maßgeschneidert seien, damit die besten Spieler jedes Mal gewinnen. Dennoch reichte die medizinische Auszeit nicht aus, und Sinner erholte sich körperlich nie, obwohl er es schaffte, das Match zu beenden. "Er hat es verdient, diesen Kampf zu gewinnen, und dann weiß ich nicht, was passiert ist. Aber ich habe Mitleid mit ihm und hoffe, dass er sich erholt", sagte Cerúndolo.