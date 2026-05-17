Jannik Sinner absolviert die "Career Golden Masters" in Rom und bleibt 2026 perfekt

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An diesem Punkt überrascht es niemanden, aber Jannik Sinner hat einen weiteren Masters-1.000-Titel gewonnen, in der Sandsaison gesweept und alle ATP-Rekorde gebrochen. Sein 6:4, 6:4-Sieg gegen Casper Ruud am Sonntag ist sein sechster Masters-1.000-Sieg in Folge, der fünfte in diesem Jahr.

Während seiner Karriere ist es sein erster Titel in Rom, und er wird der zweite Spieler in der Geschichte (und mit 24 Jahren bei weitem der jüngste), der die Career Golden Masters abschließt, nachdem er nun alle neun ATP Masters 1000-Titel gewonnen hat: Djokovic erreichte diese Leistung nach dem Sieg in Cincinnati 2018.

Eine weitere unglaubliche Leistung vergleicht ihn mit Rafa Nadal, der als zweiter Mann alle drei ATP Masters 1000-Titel auf Sand (Monte-Carlo, Madrid und Rom) in einer einzigen Saison seit Beginn der Serie 1990 gewann. Nadal gelang dies 2010 und krönte ihn mit einem Sieg in den Roland Garros, einem weiteren Titel, den Sinner in diesem Jahr erstmals zu erobern versucht, da Carlos Alcaraz verletzungsbedingt fehlte.