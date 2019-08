Janemba kämpft ab dieser Woche erbittert in Dragon Ball FighterZ

Am Wochenende fand die EVO 2019 statt, das große Turnier für verschiedenste kompetitive Kampfspiele. Bandai Namco hat auf dem Event den Bösewicht Janemba für Dragon Ball FighterZ präsentiert, der bereits diesem Donnerstag, dem 8. August ins Spiel gelangt. Der Charakter steht im Season Pass bereit und wird auch einzeln erhältlich sein. Fans dürfte der starke Schurke aus dem Kinofilm "Dragon Ball Z - Der Film: Fusion" (Deutschland-Premiere war 2003) bekannt sein. Am Ende des Trailers zur DLC-Figur zeigt der Entwickler bereits eine kommende Spielfigur: SSGSS-Gogeta. Dragon Ball FighterZ ist für PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch verfügbar.

