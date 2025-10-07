Jane Goodall über Trump, Musk, Putin, Xi, Netanjahu: "Setzt sie alle auf eines von Musks Raumschiffen und schickt sie weg"

HQ

Vor einigen Tagen erreichte die Welt die traurige Nachricht vom Tod von Jane Goodall. In einem posthumen Netflix-Interview scherzte die renommierte Primatenforscherin, dass sie Trump, Musk, Putin, Xi und Netanjahu auf eine einfache Reise ins All schicken würde.

Das Interview, das Anfang des Jahres aufgenommen und nach ihrem Tod veröffentlicht wurde, zeigt Jane Goodall, wie sie über Macht und Aggression nachdenkt und Parallelen zwischen politischen Führern und Alpha-Männchen, ihrem Fachgebiet, zieht.

Mit ihrer charakteristischen Ruhe und ihrem Witz nannte Jane Goodall Donald Trump, Elon Musk, Wladimir Putin, Xi Jinping und Benjamin Netanjahu unter denen, die sie in den Orbit "schießen" würde. Unten findet ihr natürlich das ganze Video mit dem, was sie gesagt hat.

"Es gibt Leute, die ich nicht mag, und ich würde sie gerne auf eines von Musks Raumschiffen setzen und sie alle auf den Planeten schicken, den er sicher entdecken wird." Jane Goodall erzählt dem Interviewer Brad Falchuk während des 55-minütigen Interviews.

Auf die Frage, ob Musk und Trump zu denen gehören würden, die sie wegschicken würde: "Oh, absolut. Er würde der Gastgeber sein. Sie können sich vorstellen, wen ich auf dieses Raumschiff setzen würde. Neben Musk wären Trump und einige von Trumps echten Unterstützern dabei", sagte sie.

"Und dann würde ich [den russischen Präsidenten Wladimir] Putin und [Chinas] Präsidenten Xi einsetzen. Ich würde auf jeden Fall [den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin] Netanjahu und seine rechtsextreme Regierung ins Spiel bringen. Setze sie alle auf das Raumschiff und schicke sie los."