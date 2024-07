Jamie Lee Curtis wird die Rolle des Dr. Kureha in der TV-Serie One Piece nicht spielen

HQ

Vor nicht allzu langer Zeit gab es Gerüchte, dass die Macher der Serie One Piece mit Jamie Lee Curtis darüber gesprochen haben, dass sie die Rolle der Dr. Kureha in der zweiten Staffel von One Piece übernehmen wird, und diejenigen von uns, die die Schauspielerin mögen, rieben sich vor Freude die Hände.

Jetzt haben wir die düstere Nachricht, dass Curtis diese Rolle nicht spielen wird, und die Nachricht kommt von niemand geringerem als der Produzentin der Serie, Becky Clements.

In einem Interview mit Deadline sagte sie Folgendes:

"Sie liebt die Show. Sie hat zu viele Filme und Fernsehsendungen, bei denen sie in Produktion gehen wird, so dass unsere Produktionstermine nicht funktionieren werden. Sie wollte es auf jeden Fall machen, aber sie hat Deals an erster Stelle, und es wurde einfach kompliziert."

Im selben Interview deutet sie auch an, dass sie die Rolle nun an jemand anderen vergeben haben, aber sie verrät nicht, wer das ist, außer dies zu sagen:

"Wir haben eine erstaunliche Person gefunden."

Sie spricht auch viel über die Produktion der Serie selbst:

"Diese Gruppe hier ist auf der ganzen Linie unglaublich, diese Schauspieler, die Produktionsdesigner, das Stuntteam, das VFX-Team, das AD-Team allein, die Dinge, die sie ausbalancieren müssen. In der Regel bereiten wir mehrere Episoden gleichzeitig vor und drehen sie, so dass man oft zwei Einheiten am Laufen hat. Die Art und Weise, wie du deine Schauspieler und deine Stuntteams aufteilen musst.

Wir bauen Sets auf der Bühne, wir sind auch ziemlich viel vor Ort. Ich denke, wir sind zwischen 900 und 1.200 Leute stark, und das Maß an Kreativität und Professionalität in den Bereichen Garderobe, Haare und Make-up, Jaco Snyman, unser Prothesenmensch, ist inspirierend. Diese Leute gehören zu den besten, mit denen ich je gearbeitet habe.

Und diese IP, Odas Gehirn, ist so fruchtbar und einzigartig, dass jeder jeden Tag gestärkt wird, wenn er sich fragt: Wie machen wir das, und Leute, die das schon eine Weile machen, man kann einfach die fast kindliche Aufregung spüren, wenn man versucht, es durchzuziehen."

Im Moment gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum für die zweite Staffel von One Piece, aber es wird erwartet, dass sie irgendwann im Jahr 2025 auf Netflix veröffentlicht wird.