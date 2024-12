Jamie Foxx verrät, dass er 2023 einen Schlaganfall erlitten hat

HQ

Sie haben es vielleicht vergessen, aber letztes Jahr gab es nach einem unbekannten Schrecken ernsthafte Sorgen um die Gesundheit des Schauspielers und Sängers Jamie Foxx. Jetzt wissen wir ein bisschen mehr über das Ausmaß der Probleme von Foxx, und sie klingen erschreckend.

In einem neuen Video auf Netflix (via Culture Crave) erklärt Foxx, dass er eine Gehirnblutung und einen Schlaganfall erlitten hat, was dazu führte, dass er 20 Tage lang im Koma lag. "Ich ging in die Hölle und zurück", erklärte er. "Ich habe den Tunnel gesehen... Ich dachte, ich sähe den Teufel... oder ist das Puffy?"

Mit Puffy meint Foxx P. Diddy oder Puff Daddy, oder wie auch immer man den in Ungnade gefallenen Musikproduzenten nennen möchte. "Ich ficke herum", fuhr Foxx fort. "Aber wenn es Puffy war, hatte er eine brennende Flasche mit Johnson's [Babyöl]."

Es ist schön zu wissen, dass Foxx die leichtere Seite dieses Schreckens sehen kann, aber jetzt wird klar, warum die Dinge letztes Jahr so wackelig schienen.