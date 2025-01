James-Webb-Teleskop bestätigt Hubbles Messungen des expandierenden Universums

HQ

Die jüngste Studie des James-Webb-Weltraumteleskops der NASA hat bestätigt, was Hubble vor Jahren beobachtet hat: Das Universum dehnt sich schneller aus als von den aktuellen Modellen vorhergesagt, was unser Verständnis des Weltraums selbst in Frage stellt. Die neuen Ergebnisse stimmen mit den Messungen von Hubble überein, schließen signifikante Fehler aus und deuten darauf hin, dass die Diskrepanz, die als Hubble-Spannung bekannt ist, ein Zeichen für fehlende Teile in unserem Wissen über das Universum sein könnte. Mit den hochauflösenden Daten von Webb haben die Wissenschaftler jetzt genauere Zahlen, die mit den Hubble-Ergebnissen übereinstimmen, aber die Geschwindigkeit, mit der sich das Universum ausdehnt, stimmt immer noch nicht mit den Vorhersagen des kosmologischen Standardmodells überein. Dieses Rätsel könnte auf unbekannte Faktoren wie Dunkle Energie, Dunkle Materie oder sogar neue Elemente der Physik hinweisen und einen verlockenden Blick ins Unbekannte bieten.

Könnten diese Ergebnisse eine völlig neue Facette des Universums offenbaren?

Shutterstock

