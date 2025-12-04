James Wan produziert einen neuen Paranormal Activity Film

Blumhouse plant, sein Spektrum an Horrorprojekten und -franchises weiter auszubauen, da nun von The Hollywood Reporter berichtet wurde, dass ein weiterer Paranormal Activity Film in Zusammenarbeit zwischen Blumhouse und Atomic Monster, der Produktionsfirma des Horror-Veteranen James Wan, in Arbeit ist.

Der Film wird von Paramount mitfinanziert und vertrieben, wobei der Produktionsriese auch als Vertriebsautor des Films gilt, während Oren Peli, der den Film von 2007 drehteParanormal Activity und dabei praktisch nur ein Kleingeld für seine Arbeit war, das Projekt produziert.

Laut dem Bericht gilt dieser Film als Priorität für Paramount, Blumhouse und Atomic Monster, was bedeutet, dass es nicht mehr lange dauern könnte, bis wir von festen Besetzungen, Handlung und Premierenplänen erfahren. Bis jetzt wurde nichts dergleichen geteilt, aber das Wichtigste ist, dass die Found-Footage-Horrorserie irgendwann ein Comeback feiern wird, wenn Sie es mögen.