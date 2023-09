James Wan macht sich über den neu veröffentlichten Aquaman-Teaser lustig

HQ

In den letzten Jahren ist es für große Filmfirmen zu einem Trend geworden, nicht nur einen Hype um einen Film, sondern auch um einen Trailer für einen Film aufzubauen. Nicht selten können die Unternehmen hinter großen Kinofilmen mehrere Tage im Voraus damit beginnen, jeden Tag einen Beitrag unter anderem auf Instagram zu veröffentlichen, um den Countdown bis zum Tag zu zählen, an dem der komplette Trailer veröffentlicht wird. Aquaman and the Lost Kingdom ist ein weiteres Beispiel dafür, da am Sonntag ein Teaser veröffentlicht wurde, der enthüllt, dass wir am Donnerstag mit dem offiziellen Trailer gefüttert werden.

Dies ist ein Phänomen, das viele von uns seit langem als seltsam empfunden haben, und eine weitere billige Möglichkeit, Ihren Film zu bewerben, bevor es überhaupt einen Trailer zu sehen gibt. James Wan, der beim letzten Film Regie führte, kehrt für diesen Film zurück und ironischerweise hält auch er das fragliche Phänomen für völlig verrückt.