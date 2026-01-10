James Wan interessiert sich für die Regie eines Avatar-Films

HQ

Da Avatar: Fire & Ash nun angekommen ist und das nächste Kapitel der Serie erst im Dezember 2029 erscheinen wird, stellt sich natürlich die Frage, ob der 71-jährige James Cameron weiterhin die kreative Kraft an der Spitze der Filme sein wird oder ob er stattdessen den Staffelstab an andere weitergeben wird.

Wir gehen davon aus, dass Cameron weiterhin an der Spitze bleibt, aber falls er zurücktritt, wer würde dann übernehmen? In einem kürzlichen Gespräch mit Screen Rant hat der Horror-Veteran James Wan erklärt, dass er gerne die Avatar -Filme ausprobieren möchte.

"Ich habe Avatar nicht gemacht. Ja, wenn du mir einen guten Job mit James Cameron machen könntest, würde ich das gerne versuchen."

Es ist vielleicht nicht der erste Regisseur, den Fans als Regisseur benennen würden, um Avatar zu übernehmen, besonders wenn man seine jüngsten Regiearbeiten von Insidious, The Conjuring und Malignant bedenkt. Er hat jedoch auch die beiden Aquaman Filme mit Jason Momoa geschaffen, sodass fantastische Bereiche und der Schwerpunkt auf Wasser in seinem Fachgebiet liegen.

Wen würden Sie gerne als Regisseur sehen Avatar 4 ?