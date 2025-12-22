James Ransone verstirbt im Alter von 46 Jahren

HQ

James Ransone, der amerikanische Schauspieler, der vor allem für seine Rolle als Chester "Ziggy" Sobotka in HBOs The Wire bekannt ist, ist laut dem städtischen Gerichtsmediziner, der sagte, er sei im Alter von 46 Jahren in Los Angeles gestorben.

The Wire, Generation Kill und It: Kapitel Zwei

Ransone trat in der zweiten Staffel von The Wire auf und spielte später in einer weiteren David-Simon-Serie, Generation Kill, die Rolle des Marine Corporal Josh Ray Person.

Zu seinen Filmcredits gehörten It: Chapter Two, in dem er Eddie Kaspbrak spielte, sowie Kollaborationen mit Regisseuren wie Spike Lee, Larry Clark und Sean Baker.

Tut mir leid, dass ich nicht für dich da sein konnte, Bruder. Ich werde dich sehr vermissen

Ehrungen strömten von Kollegen und Fans herein. Schauspieler Wendell Pierce, der mit Ransone an The Wire und Treme arbeitete, schrieb: "Tut mir leid, dass ich nicht für dich da sein konnte, Bruder." Baker sagte: "Ich werde dich sehr vermissen."

Ransone wurde 1979 in Baltimore geboren und sprach in den letzten Jahren offen über sexuellen Missbrauch in der Kindheit und anschließende Suchtkämpfe. Er hinterlässt seine Frau Jamie McPhee und ihre zwei kleinen Kinder.