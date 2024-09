James McAvoys gruseligerSpeak No Evil Bösewicht wurde von Andrew Tate inspiriert

HQ

Im September erscheint der Horrorfilm Speak No Evil, ein Film, in dem James McAvoy die Besetzung als gruseliger, mörderischer Bösewicht anführt, der eine ahnungslose Familie jagt und ihr Ärger bereitet. Da der Film immer näher rückt, hat McAvoy nun mit Empire (laut Deadline) über seine Inspiration für die Rolle gesprochen und es stellt sich heraus, dass er die Rolle auf einem berühmten (und abstoßenden) männlichen Influencer basiert.

Es ist Andrew Tate, den McAvoy als Inspiration für seine beunruhigende Persönlichkeit in Speak No Evil suchte. McAvoy erklärte dies und fügte hinzu: "Das, was ich in der Figur ausnutzen wollte, war, dass er denkt, dass er ein bisschen ein verdammter West Country Andrew Tate ist."

Er fährt fort: "Er sagte: 'Ich werde dir beibringen, wie es ist, wieder ein Mann zu sein.' Aber es gibt eine Art höfliches Gesicht darauf, das nicht ganz Andrew Tate ist, genug Glanz von 'Ich bin nicht einer von diesen Typen. "[Paddy] fordert dich heraus: 'Bist du groß genug, um mit mir etwas zu trinken?' Oder: 'Es tut mir leid, das ist zu viel für dich, weil du nicht echt genug bist.' "

Speak No Evil soll am 13. September in die Kinos kommen und Sie können sich den Trailer unten ansehen.