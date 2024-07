James McAvoy wird im zweiten Trailer von Speak No Evil seltsam

HQ

James McAvoy wird in dem kommenden, von Blumhouse produzierten Horrorfilm Speak No Evil wieder einmal seltsam. Nach einem Abstecher als Wahnsinniger mit gespaltener Persönlichkeit in M. Night Shyamalans Split und Glass Filmen stellt der ehemalige Professor X Schauspieler nun sein Talent für eine Rolle zur Verfügung, in der er einen finsteren Mann spielt, der mit seiner verdrehten Familie im West Country (Südwesten des Vereinigten Königreichs) lebt.

McAvoy tritt als Paddy auf, der eindeutig ein grausamer und manischer Mensch ist, der seine Gäste quält, die diesmal Mackenzie Davis' Louise und Scoot McNairys Ben und die Tochter Agnes sind. Unnötig zu erwähnen, dass die Spannung zwar immer da ist, aber die Handlung wird sehr düster, als ein kleiner Junge mit einer verstümmelten Zunge auftaucht.

Einen ziemlich guten Eindruck von der Handlung hinter Speak No Evil bekommt ihr im neuesten Trailer unten, bevor er am 13. September in die Kinos kommt.