James McAvoy hätte fast Tom Riddle in Harry Potter gespielt

James McAvoy hat in dem Film Atonement für Furore gesorgt, hat aber seitdem eine steile Karriere mit der X-Men -Filmreihe, M. Night Shyamalans Split, It: Chapter 2 und einer Vielzahl anderer Filme hingelegt. Tatsächlich hätte er schon viel früher in seiner Karriere eine große Rolle ergattern können. McAvoy sprach für die Rolle des Tom Riddle in Harry Potter and the Chamber of Secrets vor, aber sein Agent überredete ihn, die Rolle nicht anzunehmen und stattdessen ging sie an Christian Coulson.

Im Podcast "Happy Sad Confused ": "Ich war fast in Harry Potter. Ich habe dafür vorgesprochen und ich glaube, sie wollten mich auf einen Honorar setzen. Ich hatte kaum gearbeitet, und sie wollten uns mit einem Haufen anderer Schauspieler in der Warteschleife halten, damit sie später wählen konnten.

"Sie haben ziemlich viel Geld geboten. Für mich war das damals eine Menge Geld – etwa 40.000 Pfund. Aber ich hätte etwa sieben Monate lang nicht arbeiten können."

Hättest du es gerne gesehen, wenn McAvoy den Versuch unternommen hätte, der Dunkle Lord zu werden?