James May über die erneute Zusammenarbeit mit Clarkson und Hammond: "Ich denke, wir sollten es auf sich beruhen lassen, was wir getan haben"

Das Trio Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May ist seit Jahrzehnten auf den Fernsehbildschirmen auf der ganzen Welt alltäglich, aber es scheint, als würde dieses Machtduell zu Ende gehen.

Nach der letzten Episode von The Grand Tour, die für die nahe Zukunft geplant ist, scheint es, als würden wir das Trio nicht mehr zusammenarbeiten sehen, zumindest wenn man May glauben darf.

Im Gespräch mit Unilad wurde May gefragt, was die Zukunft für die drei bereithält, jetzt, da The Grand Tour endet, worauf er antwortete:

"Ich denke, die Leute würden es nur wirklich mögen, wenn wir Autos bauen, auch wenn einige Leute sagen - 'Oh, ich denke, ihr solltet alle losgehen und kochen oder ihr solltet alle einen Podcast über nichts machen'. Aber ich glaube nicht, ich denke, wir sollten es so stehen lassen, was wir getan haben."

Da May eine Vielzahl von Einzelshows und Ausflügen gemacht hat, darunter die Reiseserie Prime Video Our Man in..., wurde er auch gefragt, was als nächstes für ihn ansteht, worauf er antwortete: "Ich bin sicher, dass es etwas geben wird, aber es wird nicht so groß sein wie [The Grand Tour] und ich brauche es auch nicht. Das habe ich getan. Ich bin noch ziemlich aufgeschlossen. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob mich jemand will."

Möchten Sie den Mai in Zukunft wieder auf Ihrem Fernsehbildschirm sehen?