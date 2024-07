James May schlägt vor, dass die letzte Folge von The Grand Tour im September veröffentlicht wird

HQ

Alle guten Dinge haben früher oder später ein Ende, und das ist der Fall bei Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James Mays geliebter Serie The Grand Tour - dem geistigen Nachfolger von Top Gear.

Denn im Herbst, genauer gesagt im September - wie James May bei einem Auftritt im Today Podcast (danke, RadioTimes) zu bestätigen scheint - wird der letzte Teil ausgestrahlt und basierend auf den wenigen verfügbaren Informationen und dem neuesten Teaser-Bild vom Set stehen Autoabenteuer in Simbabwe auf dem Programm.

May erklärte: "Ich darf Ihnen nicht sagen, an welchem Datum es herauskommt, also werde ich nicht sagen, dass es September ist. Ich kann jetzt alles sagen, was ich will, ehrlich gesagt."

Werden Sie The Grand Tour vermissen?