James Marsden wird in Your Friends and Neighbors: Staffel 2 zu sehen sein

Vor kurzem startete die erste Staffel von Apple TV+ 's Your Friends and Neighbors und begann eine Geschichte, von der wir sehr beeindruckt waren, wie ihr in unserem Testbericht lesen könnt. Die erste Staffel der Serie wird noch fast zwei Monate lang ausgestrahlt, danach müssen wir auf die zweite Staffel warten. Die gute Nachricht ist, dass eine zweite Reihe von Episoden kommen wird, da sie bereits im November 2024 grünes Licht erhalten haben, und jetzt kennen wir einen Star, der sich Jon Hamm, Olivia Munn und dem Rest der eloquenten und reichen Crew anschließen wird.

James Marsden, bekannt als Westworld, Sonic the Hedgehog, X-Men und natürlich der mächtige Hop, wird sich der Besetzung von Your Friends and Neighbors ' für die zweite Staffel anschließen. Variety hat dies bestätigt, gibt aber keine Informationen über die Rolle, die der Anchorman, 30 Rock und vielleicht am bekanntesten My Little Pony: A New Generation Star in der Dramaserie einnehmen wird.

Wann wir mit dem Debüt der zweiten Staffel von Your Friends and Neighbors rechnen können, in der PAW Patrol: The Movie, Boss Baby und Paradise Alumni Marsden zu sehen sein werden, scheint irgendwann im Jahr 2026 eine vernünftige Vermutung zu sein.