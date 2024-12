James Marsden über Sonic 4: "Wenn euch weiterhin gefällt, was wir veröffentlichen, werden wir diese Filme weiter machen"

HQ

Im Jahr 2019 hätte niemand gedacht, dass wir an diesem Punkt sein würden. Ugly Sonic versuchte, das gesamte Film-Franchise zu ruinieren, bevor es überhaupt in Gang kam, aber dank eines Redesigns sind wir jetzt an dem Punkt, an dem eine Trilogie abgeschlossen ist.

Aber bedeutet das das Ende der Sonic-Filme? James Marsden, der in den Filmen Tom Wachowski spielt, sprach mit GamesRadar über die Hoffnungen auf einen weiteren Film. "Es ist heutzutage eine Seltenheit, dass man einen zweiten Film machen kann, geschweige denn einen dritten. Es ist ein großer Beweis dafür, dass die Fans lieben, was wir tun", sagte er. "Es gibt nichts Besseres als das. Wenn euch weiterhin gefällt, was wir da rausbringen, werden wir diese Filme weiter machen."

Sonics Synchronsprecher Ben Schwartz fügte dann hinzu: "Bist du verrückt? Wir sollten besser tausend davon machen."

Regisseur Jeff Fowler bot einen gemäßigteren Ansatz und sagte: "Ich nehme sie immer einen Film nach dem anderen. Aber dann ist einer meiner Lieblingsteile des Prozesses die Art der Szene im Abspann und der Vorgeschmack auf das, was als nächstes kommt. Man kann nicht anders, als bereits Ideen zu haben und gespannt zu sein, wie es weitergehen könnte."

Würdest du dir noch einen Sonic-Film ansehen? Schauen Sie sich hier unseren Sonic the Hedgehog 3 Testbericht an.