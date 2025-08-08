James Marsden beschreibt die "besondere" Rückkehr für Cyclops in Avengers: Doomsday

HQ

Avengers: Doomsday bringt viele alte Favoriten aus der Vergangenheit von Marvel zurück. Robert Downey Jr. kehrt mit einer frischen Figur in Form von Doctor Doom zurück. Sir Ian McKellen ist zurück als Magneto, und James Marsden kehrt zu Cyclops zurück.

Im Gespräch mit Vanity Fair verriet Marsden, wie es ist, wieder in eine Figur zu schlüpfen, die er seit 20 Jahren nicht mehr gespielt hat. "Ich bin ein bisschen in die Jahre gekommen, um das Superheldenkostüm anzuziehen", sagte er. "Ich war aufgeregt, weil man Teil von etwas Gigantischem ist, und ich habe 20 Jahre damit verbracht, den Leuten zuzuhören, die sagten: 'Wann kommst du zurück? Wann kommst du zurück? Kommst du zurück?" Ich bin tot. Nun, vielleicht nicht. Ich würde es schwer haben, mich in ein Kostüm zu schlüpfen, wenn sie noch ein paar Jahre warten würden."

"Es war also ein Riesenspaß. Das hat es wirklich. Es war eine nette kleine Heimkehr in eine Rolle, die mich wirklich bekannt gemacht hat. Es war das erste richtige Event-Projekt, an dem ich beteiligt war, und eine sehr geliebte Figur, diese Ikone aus den Comics. Und so war es etwas ganz Besonderes, wieder in diese Rolle zu schlüpfen", fuhr er fort.

In Anbetracht der Größe der Besetzung sind wir uns nicht sicher, wie viele Personen wie Marsden in dem Film eine Rolle spielen werden, aber mit dem Fokus auf die zurückkehrenden X-Men von einst können wir uns vorstellen, dass das Team als Ganzes eine anständige Screentime bekommen wird.

Avengers: Doomsday wird am 18. Dezember 2026 veröffentlicht.