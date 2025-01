James Mangolds Star Wars-Film spielt 25.000 Jahre vor der Skywalker-Saga

HQ

Es gibt eine Reihe von Star Wars-Projekten in der Pipeline und eines davon ist James Mangolds Film über die Herkunft der ersten Jedi. Wenn man das Thema des Films bedenkt, könnte man meinen, dass Mangold weit in der Zeitlinie zurückgeht, was er kürzlich in einem Interview mit MovieWeb zugab.

"Der Star Wars-Film würde 25.000 Jahre vor allen bekannten Star Wars-Filmen spielen", sagte er. "Es ist ein Gebiet und ein Spielplatz, den ich schon immer erkunden wollte und der mich als Teenager inspiriert hat. Ich bin nicht so sehr daran interessiert, an diesem Punkt von so viel Geschichte gefesselt zu werden, dass es fast unverrückbar ist und man es niemandem recht machen kann."

Dieser Zeitrahmen von 25.000 Jahren vor der Zeit könnte Mangolds Film direkt an den Anfang der Ära der Alten Republik setzen, wenn Disney den Film immer noch in irgendeiner Weise mit der etablierten Überlieferung in Verbindung bringen möchte. Es scheint jedoch, als wolle Mangold mit den jüngsten Trends brechen, die dazu geführt haben, dass Star Wars-Projekte immer wieder auf Nostalgie setzen oder um die Zeit des Aufstiegs des Imperiums zur Macht oder kurz nach seinem Fall spielen.

Es gibt derzeit kein Veröffentlichungsdatum für James Mangolds Star Wars-Film, also halten Sie die Augen offen, denn hoffentlich werden wir bald mehr hören.