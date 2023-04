James Mangold bestätigt, dass er Swamp Thing schreibt

HQ

James Mangold (Indiana Jones and the Dial of Destiny, Logan, Ford v Ferrari) hat bestätigt, dass er Swamp Thing für James Gunn und Peter Safrans neue DC Universe Slate schreibt.

In einem Interview mit dem "Star Wars Celebration to Collider in London sagte Mangold: "Ich mache 'Swamp Thing', da ist dein Scoop.

"Es ist kein Gerücht, es passiert."

Mangold, der einen Star Wars-Film drehen wird, der um die Morgendämmerung der Jedi-Ritter spielt, ist seit langem mit dem Projekt verbunden und diese Gerüchte haben sich bewahrheitet.

James Gunn antwortete auf Twitter: "Als wir anfingen, den Kurs für die DCU festzulegen, war einer der ersten Leute, mit denen ich gesprochen habe, der supertalentierte [Mangold] über das Schreiben und Inszenieren seines Leidenschaftsprojekts Swamp Thing."

Swamp Thing ist Teil des Chapter One: Gods and Monsters der neuen DCU und wird Swamp Thing's Ursprünge und insbesondere den albtraumhaften Ton des schrecklichen Helden erforschen.