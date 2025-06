James Harren erzählt uns von der "Liebesarbeit" Rumble und wie die Seltsamkeit die Schuld des Autors John Arcudi ist

HQ

Comic- und Grafiker-Enthusiasten sind wahrscheinlich mit der Rumble -Serie und der exzentrischen und groß angelegten Geschichte, die sie zu erzählen scheint, einigermaßen vertraut. Die Serie des Autors John Arcudi und des Illustrators James Harren ist zu einem modernen Klassiker geworden, aber wie war es überhaupt, daran zu arbeiten?

Wir haben mit Harren in einem Interview bei Comicon Napoli gesprochen, in dem er uns alles über die "Liebesarbeit" erzählte, die in die Produktion geflossen ist, und auch, dass die "Seltsamkeit" nicht seine Schuld ist.

"Ja, Rumble, ich meine, das war eine Herzensangelegenheit", sagte Harren. "Es war wirklich die Idee von John Arcudi. Er ist schon ewig im Geschäft. Er ist, glaube ich, einer der besten Comic-Autoren, die Amerika hat. Ein absoluter Traum, mit dem man arbeiten kann. Ja, ich meine, ich möchte sagen, dass die Seltsamkeit seine Schuld ist, aber ich glaube, ich habe es gezeichnet, also habe ich es nicht wirklich gut zentriert, schätze ich.

"Aber nein, das ist so eine verrückte Idee. Ich liebe es, dass er etwas mitgenommen hat... So eine epische, mythologische, monströse, riesige Geschichte, und sie ist sehr geerdet und sehr menschlich. Und John scheut sich nicht vor unseren Schwächen und dem menschlichen Zustand. Er ist einer der Besten."

Wir haben Harren auch nach seiner eigenen Idee, Ultramega, gefragt und wie es war, dieses Werk zusammen mit Dave Stewart zu schreiben und zu illustrieren.

"Ich meine, die Tatsache, dass irgendjemand bereit war, es zu lesen, ist einfach... Ich bin sehr dankbar dafür", sagte Harren. "Es war großartig. Das war das erste Mal, dass ich für mich selbst geschrieben und gezeichnet habe, was mich sehr nervös gemacht hat, und die Tatsache, dass die Leute es so gut aufnehmen, vor allem das italienische Publikum und die Fans, waren unglaublich. Es ist einfach, ich bin sehr, sehr demütig darüber. Die Reaktionen waren überwältigend."

Das vollständige Interview mit Harren können Sie unten sehen, es ist mit lokalisierten Untertiteln verfügbar.