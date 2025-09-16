James Gunns Superman startet diese Woche auf HBO Max

HQ

Die große Streaming-Premiere für den Mann aus Stahl und seine Freunde ist endlich da. Diesen Freitag landet James Gunns Erfolgsfilm auf HBO Max und gibt den Fans die Möglichkeit, Metropolis und seine schrulligen Bewohner erneut (oder zum allerersten Mal) zu erleben.

Superman ist natürlich der offizielle Startpunkt für das neue DC-Universum, das epische Action mit Humor und viel Herz mischt. David Corenswet übernimmt die Rolle des Superman /Clark Kent, Rachel Brosnahan spielt Lois Lane und Nicholas Hoult verkörpert Lex Luthor. Zur Besetzung gehören außerdem Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince und Neva Howell.

Fans können auch einige zusätzliche Leckerbissen erkunden, wie die brandneue Festung der Einsamkeit – ein spezieller Hub voller exklusiver Bonusinhalte und anderer lustiger Überraschungen.

Werden Sie diesen Freitag einschalten?