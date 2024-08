James Gunns Superman Film wurde ein Jahr früher abgeschlossen, um VFX-Künstlern mehr Zeit zu geben

HQ

James Gunn führt derzeit das brandneue DC-Filmuniversum an, das mit Superman richtig beginnen wird, bei dem Gunn auch das Drehbuch schreibt, Regie führt und produziert. Auch wenn der Film am 11. Juli 2025 Premiere feiert, sind die Dreharbeiten bereits abgeschlossen, und Nachdrehs sind unwahrscheinlich.

Warum also hat Gunn so früh im Voraus abgeschlossen? Nun, es scheint die VFX-Arbeiter vor einigen der angeblich schlechten Arbeitsbedingungen zu schützen, die ähnliche Mitarbeiter in Studios wie Marvel durchmachen mussten. In einem Beitrag auf Threads sagt er Folgendes:

"Wenn du ein bisschen recherchierst, wirst du sehen, dass meine Filme immer einen anderen Ansatz verfolgt haben und ich meinen VFX-Künstlern immer Zeit gegeben habe, ihre Arbeit richtig zu machen, und den Respekt, den sie verdienen. Und die Qualität der VFX in diesen Filmen ist durchweg großartig (und weil meine Freunde bei Weta und Framestore und ILM und anderen unglaublich talentiert sind)."

Er macht auch einen kleinen Seitenhieb auf eine Geschichte, die sich kürzlich entfaltet hat, in der Cate Blanchett erklärte, dass Marvel oft mit etwas unfertigen Drehbüchern arbeitet:

"Das ist der Grund, warum wir ein Jahr vor der Veröffentlichung mit Superman abgeschlossen haben und warum sie monatelang hart an vielen Aufnahmen gearbeitet haben. Deshalb beginnen wir schon während des Shootings mit dem Schneiden. Das ist der Grund, warum ich mich so intensiv vorbereite und warum wir nur fertige Drehbücher drehen. Und Supergirl, bei dem ich nicht Regie führe, wird auf die gleiche Weise gehandhabt. Ich kann die VFX-Künstler, die uns helfen, Magie zu erzeugen, nicht genug loben."

Bisher haben wir nur das eine Werbebild aus dem Film, das ihr unten sehen könnt.