James Gunns DCU hat mehrere Projekte in der Warteschleife, darunter Booster Gold, Batman Reboot, Waller und mehr

Während das neue DCU von James Gunn und Peter Safran offiziell mit Creature Commandos begonnen hat, warten wir alle gespannt auf die Veröffentlichung von Superman in diesem Sommer, um zu sehen, ob wir unser Vertrauen in dieses neue Comic-Kinouniversum setzen können. Abgesehen von Superman haben wir jedoch viele Projekte in diesem gemeinsamen Universum anstehen.

Laut The Hollywood Reporter sind jedoch nicht alle diese Projekte gleich, wobei einige mehr Erfolg haben als andere. Anscheinend werden eine Reihe potenzieller Filme und Serien aus verschiedenen Gründen auf Eis gelegt.

Booster Gold hätte fast einen Showrunner gehabt, aber sie haben das Interesse verloren. The Brave and the Bold, der uns einen neuen Batman und Robin für das DCU vorstellen sollte, wurde einfach nach hinten verschoben. Ein Swamp Thing-Film tappt im Dunkeln, und Wallers Drehbuch hat Mühe, verwirklicht zu werden.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Dinge schlecht laufen, denn es gibt noch andere Eisen im Feuer, darunter den Supergirl-Film, den Clayface-Film, eine weitere Staffel von Peacemaker und die Lanterns-Serie, die alle innerhalb der nächsten 18 Monate oder so veröffentlicht werden sollen. Es ist auch erwähnenswert, dass keines der oben aufgeführten Projekte als abgesagt vermerkt wurde und sich nur Zeit nimmt, um Fuß zu fassen.