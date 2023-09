James Gunn: "Zoe Saldana war die einzige in Guardians of the Galaxy, die meine erste Wahl war"

HQ

Wir haben es schon einmal gehört. Schauspieler, die für eine bestimmte Rolle in Betracht gezogen wurden, haben sie nicht gespielt, aber diejenigen, die sie stattdessen bekommen haben, fühlen sich völlig natürlich an. Beliebte Beispiele sind Will Smith, der für die Rolle des Neo in The Matrix-Filmen in Betracht gezogen wurde, die Keanu Reeves stattdessen zu einer Ikone machte. Und es ist schwer, sich jemand anderen als Ian McKellen als Gandalf vorzustellen, auch wenn Sean Connery die Rolle abgelehnt hat.

Die Besetzung der Guardians of the Galaxy-Filme hätte auch sehr unterschiedlich sein können, und James Gunn hat in der Marvel Studios: Assembled-Dokumentation auf Disney+ Folgendes über den Film gesagt: "Als ich zum ersten Mal zu Marvel ging und 'Guardians of the Galaxy", brachte ich ein kleines Buch mit. Ich hatte sehr hart gearbeitet, um dieses kleine Buch aus all den kleinen Bildern und Fotoreferenzen und all dem Zeug zusammenzustellen. Und in diesem Buch waren alle Charaktere aufgeführt und von denen ich dachte, dass sie diese Charaktere spielen sollten. Und natürlich hat keiner der Schauspieler, die in diesem Buch mitspielten, die Charaktere gespielt, außer Zoe Saldaña, die ich von Anfang an kennengelernt und geliebt habe."

Es wird nicht verraten, welche Namen Gunn stattdessen im Sinn hatte, aber die Besetzung von Chris Pratt als Peter Quill, Dave Bautista als Drax, Vin Diesel als Groot, Bradley Cooper als Rocket und Karen Gillan als Nebula scheinen alle eine sehr offensichtliche Wahl für die Rollen zu sein. Obwohl es nur Zoe Saldana als Gamora war, die auf Gunns Liste stand und auch in den Filmen landete.