James Gunn zerschmettert die Hoffnungen auf Battinson im DCU

Während es viele Leute gibt, die wollen, dass Robert Pattinsons Batman in einem zukünftigen Film mit David Corenswets Superman zusammenarbeitet (ich habe letzte Woche einen ganzen Artikel darüber geschrieben), scheint es, dass James Gunn und Matt Reeves andere Pläne haben.

Im Gespräch mit Entertainment Tonight auf der Comic-Con am vergangenen Wochenende wurde James Gunn gefragt, ob Robert Pattinsons Batman zu einem späteren Zeitpunkt zum DCU stoßen könnte. "Ich habe es schon einmal gesagt, wir haben schon einmal darüber gesprochen... Das ist nicht das, was gerade passiert", sagte Gunn. "Weißt du... Alles ist im Fluss, also werden wir herausfinden, was wir als nächstes tun."

Es gibt viele Pläne, weitere große Namen ins DCU zu holen. Der Wonder Woman-Film wird im Schnellverfahren gedreht. Supergirl ist nächstes Jahr auf dem Weg. Green Lantern wird über die TV-Serie Lanterns erscheinen. Batman könnte also im Moment eher ein nachträglicher Einfall sein, da Gunn Reeves nicht auf die Füße treten will, indem er den Kinobesuchern einen weiteren Batman vorstellt.

Natürlich gibt es viele Leute, die Battinson nicht im DCU haben wollen. Diejenigen, die seinen Charakter in The Batman eher wie ein Emo-Kind empfinden und glauben, dass ein massigerer Batman derjenige sein sollte, der an der Seite von Superman kämpft.