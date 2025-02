James Gunn zeigt einen weiteren Blick auf Nicholas Hoults Lex Luthor

HQ

Im Juli kommen drei wirklich große Blockbuster in die Kinos, denn The Fantastic Four: First Steps, Jurassic World: Rebirth und Superman werden alle innerhalb weniger Wochen erscheinen. Apropos Letzteres: Wir haben schon seit einiger Zeit Trailer und Teaser für diesen Film gesehen, und um das Jubiläum des Auftritts einer der Hauptfiguren in dem Streifen zu feiern, hat James Gunn jetzt einen neuen Blick hinter die Kulissen gewährt.

Der Ausschnitt befasst sich speziell mit Nicholas Hoults Lex Luthor, während DC am Wochenende das 85-jährige Jubiläum der Figur feiern wollte. Wir sehen einen fokussierten Luthor mit seinem charakteristischen harten Auftreten, und Sie können das Bild unten selbst sehen.

Wenn genau Superman Premiere haben wird, soll der Film ab dem 11. Juli in die Kinos kommen. Da wir seit ein paar Monaten keinen neuen vollständigen Trailer mehr hatten, scheint es nicht unwahrscheinlich, dass bis dahin ein weiterer Trailer veröffentlicht wird, um einen weiteren Blick auf David Corenswets Man of Steel, Rachel Brosnahans Lois Lane und Hoults Luthor zu werfen.