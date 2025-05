James Gunn zeigt einen herzerwärmenden Clip von seinem Hund, der Krypto in Superman beobachtet

HQ

Wir wussten schon lange, dass James Gunns kommender Superman Film ganz anders sein wird als das, was Zack Snyder im mittlerweile nicht mehr existierenden DC-Universum geboten hat, nicht zuletzt, weil er viel näher an den Comics zu sein scheint, was unter anderem bedeutet, dass auch der Hund Krypto von Superman auftaucht.

Wir haben Krypto bereits im einzigen bisher veröffentlichten Trailer gesehen, und Gunn hat zuvor verraten, dass seine Bewegungen und Animationen auf seinem eigenen Rettungshund Ozu basieren. Via Bluesky hat Gunn jetzt einen Videoclip geteilt, in dem Ozu einen Blick auf die Sequenz mit Superman wirft, in der Krypto zur Rettung kommt, und Gunn sagt:

"Jedes Mal, wenn er sich selbst auf der Leinwand sieht, versucht er, sich umzubringen."

Schauen Sie sich den charmanten Clip unten an. Am 11. Juli ist es Zeit für die Premiere, und dann werden wir sehen, wie sich Ozus Alter Ego Krypto als Sidekick von Superman schlägt.