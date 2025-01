James Gunn zeigt das erste Bild aus dem Set von Supergirl: Woman of Tomorrow

HQ

Es war ziemlich früh in der Produktion von Superman, als James Gunn und DC Studios uns zum ersten Mal einen Blick auf David Corenswets Man of Steel gewährten. Jetzt haben wir etwas Ähnliches, das wir uns für den kommenden Supergirl: Woman of Tomorrow -Film ansehen können.

Dieser Streifen kommt am 26. Juni 2026 in die Kinos und zeigt Milly Alcock von House of the Dragon in der Haupt- und Titelrolle, eine Rolle, die sie der Rolle anscheinend zuerst in irgendeiner Form im Superman Film präsentieren wird. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Comic von Tom King, Bilquis Evely und Ana Nogueira, und jetzt haben wir einen ersten kleinen Vorgeschmack auf das Set und die Produktion bekommen, die bei Warner Bros. Studios Leavesden im Vereinigten Königreich im Gange ist.

Gunn präsentierte das folgende Bild mit dem zusätzlichen Kommentar: "Begeistert zu sehen, wie die Kameras in den Warner Bros. Studios Leavesden bei Supergirl laufen, mit Craig Gillespie am Steuer und der phänomenalen Milly Alcock als unsere Kara Zor-El. Craig bringt eine unglaubliche Sensibilität in diese Geschichte ein, und Milly ist durch und durch die einzigartige #Supergirl, die sich Tom King, Bilquis Evely und Ana Nogueira vorgestellt haben."

Freuen Sie sich auf Supergirl: Woman of Tomorrow ?