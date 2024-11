James Gunn wird Batman nicht überstürzen, um dem DCU beizutreten

HQ

Wenn es eine wichtige Figur gibt, die in James Gunns zukünftigem DCU zu fehlen scheint, dann ist es Batman. Wir wissen, dass Superman und das ganze Thema der Götter und Monster im Mittelpunkt dieses ersten Teils des DCU stehen werden, aber die Fledermaus ist ein weiterer wichtiger Aspekt, der durch seine Abwesenheit noch deutlicher wird.

Im Gespräch mit Collider erklärte Gunn, warum es noch einige Zeit dauern könnte, bis wir Batman im neuen DCU sehen werden. "Das Einzige, was ich versucht habe, den Leuten von Anfang an klar zu machen, in der Art und Weise, wie ich hoffe, dass wir anders sind, ist, dass alles in DC auf den Autoren basieren wird. Solange wir kein Drehbuch haben, mit dem ich total zufrieden bin, wird dieser Film nicht gedreht werden", sagte er. "Es wird immer darauf basieren, auf der Geschichte, denn am Ende des Tages ist es das Wichtigste, wenn wir mit der Geschichte, die wir erzählen, zufrieden sind. Und wenn 'The Brave and the Bold' an diesem Punkt ist, dann werden wir den Film machen."

Batman wird bis zur Veröffentlichung von The Brave and the Bold keinen Auftritt im DCU haben. Die Frage, die sich alle stellen, ist, wie dieser DCU-Batman es schaffen wird, zu existieren und sich einen eigenen Raum zu schaffen, wenn Battinson bereits einen Vorsprung hat. Das könnte einer der Gründe sein, warum noch kein Drehbuch für den Film feststeht.