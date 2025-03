James Gunn weist Gerüchte über Daniel Radcliffe als Clayface zurück

HQ

In letzter Zeit gab es viele Spekulationen über Daniel Radcliffe und ob er für die Rolle des Bösewichts in einem kommenden DCClayface -Film in Betracht gezogen wird. James Gunn selbst hat diese nun jedoch als falsche Gerüchte abgetan und gleichzeitig klargestellt, dass sich das Projekt noch in einem sehr frühen Stadium befindet, in dem der Casting-Prozess noch nicht einmal begonnen hat.

"Wie wir neulich bestätigt haben, schließen wir einen Deal mit James ab, um Regie zu führen. Da wir noch keinen Regisseur haben, haben wir noch nicht einmal mit dem Casting-Prozess begonnen. Daniel ist großartig, aber wir haben sicherlich noch nicht mit ihm gesprochen oder an ihn gedacht. Das ist also zu 100% falsch."

Es ist nicht das erste Mal, dass Radcliffe Gegenstand solcher Spekulationen und Gerüchte ist. Zuvor wurde gemunkelt, dass er der nächste Wolverine von Marvel sei, eine Behauptung, die der Schauspieler wiederholt dementiert hat - obwohl er auch zum Ausdruck gebracht hat, dass er sich von der Begeisterung der Fans zutiefst geschmeichelt fühlt.

Gunn betonte auch, dass Radcliffe zweifellos ein fantastischer Schauspieler ist, aber es gab keine Gespräche oder Diskussionen über ihn für die Rolle des Clayface, und dass solche Gerüchte "100% falsch" sind.

Könntest du Radcliffe in der Rolle von Clayface sehen?